Jak nový koronavirus odhalil naše slabiny

Mnoho firem omezilo provoz kanceláří a provozoven a nařídilo zaměstnancům práci z domova s vědomím, že lidé mají doma k dispozici širokopásmový internet. Bohužel se ukazuje, že ne vždy je to pravda. Jakmile otcové a matky rodin začnou provozovat videokonference, hostit nebo účastnit se webinářů nebo sdílet velké soubory, a současně jejich ratolesti používají internet pro dálkové učení, sledování on-line lekcí a YouTube, sdílení na sociálních sítích či on-line hrám, najednou je to trochu jinak. Lidé si najednou uvědomují, že jejich 50Mb linka má rychlost připojení 50Mb/s jen za „normálních“ podmínek, a navíc je velmi nesymetrická. Přístupová síť pro domácnosti se sdílením 25:1 nebo 50:1 se pod zatížením najednou hroutí, koncoví uživatelé reálně dostávají konektivitu řádu jednotek megabitů, která se jen stěží dá označit za vysokorychlostní internet. A to ještě musíme být rádi, protože stále je u nás velká skupina lidí, kteří nemají ani takovéto „vysokorychlostní“ připojení.

Chtěl bych zde zdůraznit kritickou úlohu vysokorychlostního internetu v současnosti. V době, kdy dostáváme lekci v podobě pandemie koronaviru, se nedostatky širokopásmové infrastruktury odhalují jako nikdy předtím. My jako společnost jsme přesvědčeni, že koncoví uživatelé potřebují skutečně Gigabitové připojení. Proto spolupracujeme s takovými dodavateli technologií, kteří zanechávají svou Gigabitovou stopu po celém světě, aby zajistili vysokorychlostní přístup k internetu po celou dobu využívání, tedy i při extrémním zatížení jakého jsme svědky v době dnešní karantény.

V této krizové době se plně ukazuje výhoda 5G pevného bezdrátového vysokorychlostního připojení – infrastruktura může být navržena, nainstalována a zprovozněna během několika týdnů nebo dokonce dnů. To je něco, čeho optikou nelze nikdy dosáhnout.

Tak jako pandemie koronaviru nebude vyřešena v krátkém čase, ani budování a rozšiřování síťových kapacit není otázka dnů. Musíme však začít pracovat na budování skutečně širokopásmových sítí hned. Vždyť práce z domova, které nás dnešní pandemie naučila, se může stát v řadě společností běžným standardem i poté, co tato krize skončí.

