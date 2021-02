Holding eD group má nové webové stránky

„Ekosystém firem v oblasti IT, obchodu, softwarových řešení, komunikace, e-commerce a technologií.“ Těmito slovy je představen holding eD group na nových informačních webových stránkách, které byly spuštěny začátkem roku 2021.

Na adrese www.ed.cz návštěvníci najdou především informace o fungování celého holdingu, včetně podrobností o jednotlivých firmách ve skupině a aktuálních projektech.

Velká část webových stránek je věnována také představení konkrétních tváří, které za celým holdingem stojí. V čele lze najít například hlavního akcionáře a zakladatele Hynka Tyla, řídícího partnera Martina Štrupla a další členy top managementu.

Návštěvníci se mohou dozvědět více také o firmách patřících do holdingu, mezi které spadá výrobce softwarových řešení Elinkx, VAD distributor IT DNS, specialista na kompletní správu a služby v IT Dileris, IT distributor eD system nebo informační platforma Technology Hub či holding DFMG poskytující služby v rámci digitálního marketingu a komunikace.

„Webové stránky jsme připravovali ve snaze informovat naše obchodní partnery o všech aktivitách, které v holdingu eD group vykonáváme. Zároveň jsme je chtěli seznámit také s konkrétními tvářemi, které za celou skupinou firem stojí, jelikož právě lidé jsou jedním z hlavních pilířů naší skupiny“, vyjádřil se k novým stránkám Šimon Churý, marketingový ředitel eD system, který se na vývoji nového webu se svým týmem podílel. Na stránkách spolupracovali také odborníci na digitální marketing z holdingu DFMG.

Kompletní obsah webových stránek návštěvníci najdou také v anglické verzi na www.ed.cz/en/.

O skupině eD group:

eD group je ekosystém společností působící v oblasti velkoobchodní IT distribuce, vývoji vlastních softwarových řešení a služeb, komunikace, e-commerce a inovačních technologií. Působí na trzích střední Evropy a svým ročním obratem ve výši 15 miliard Kč patří mezi top 100 firem České republiky. Jedním z aktuálních projektů skupiny je například digitální transformace celého prodejního IT řetězce v Česku a na Slovensku, na které skupina pracuje od roku 2019.

Tiskový kontakt eD system a. s.:

Šimon Churý

+420 724 222 045

schury@edsystem.cz

