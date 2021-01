Herní notebooky jsou skvělou volbou pro studenty i vášnivé hráče

Lepší specifikace, rychlost a výkon

Pokud máte doma studenty, je herní notebook skvělou volbou, co jim pořídit jak na učení, tak na víkendovou zábavu PC her, bez kterých žádný puberťák prostě nemůže být. Jeho velkou výhodou je výkonný software, který je nebude zdržovat při studování dlouhým načítáním stránek. Má centrální procesorové jednotky (CPU).

Herní notebook hlavně splňuje tu nejzákladnější vlastnost, kterou potřebují všichni studenti – a to je rychlost zpracování příkazů. Mají opravdu výkonný software a úpravy fotografií či další úkony jsou velice jednoduché. Studenti potřebují takový počítač, který jim umožní vytvořit jejich školní práce za co nejkratší dobu. A pak si tedy můžete zahrát i nějakou tu hru, protože vám na to zbude čas.

Operační paměť

Operační paměť je stěžejním parametrem, na který byste se při nákupu herního notebooku měli zaměřit. Je důležitá proto, že zajišťuje plynulý chod přístroje. Čím větší má notebook operační paměť, tím plynulejší budou vaše hry, protože nebude docházet k dlouhým softwarovým operacím. Ve většině případů se tato paměť dá tato paměť rozšířit.

Velikost displeje

Pokud nejste opravdu náruživým hráčem, klidně vám postačí displej o velikosti 14 palců. Nejčastěji využívaným typem je úhlopříčka 15,6 palců s Full HD rozlišením. U těch lepších laptopů si můžete užít rozlišení 2K nebo 4K.

Všichni teenageři herní notebook jistě ocení. Nejenom, že jim pomůže se školními povinnostmi, ale také jim zpříjemní i zábavu.

