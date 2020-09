Firewally nové generace SonicWall

S použitím nového SonicOS 7.0. zajišťuje bezpečnost pro moderní firmy. Společnost SonicWall přichází s průlomovou technologií určenou pro prostředí firem i státních institucí a poskytovatelů služeb MSSP, umožňující nové způsoby nasazení, škálování a zabezpečení.

Pomocí intuitivního a snadno pochopitelného uživatelského rozhraní je možné jednoduché ovládání zabezpečení, kontrola a přehled celé sítě. Zařízení lze spravovat prostřednictvím nového cloud-native Network Security Manager (NSM) 2.0, který poskytuje organizaci jednotné, snadno použitelné cloudové rozhraní

pro zefektivnění managementu, analýzu a reporting.

Organizace čelí novým výzvám v rozlehlých a distribuovaných prostředích. Zabezpečení těchto rychle se rozšiřujících sítí se stalo nejvyšší prioritou.

Plná expanze platformy Capture Cloud Platform zahrnuje:

SonicOS 7.0

SonicOSX 7.0 pro firmy a vládní instituce

Pro zjednodušení distribuované komplexní kontroly politiky,

auditu a správy.

Pro zjednodušení distribuované komplexní kontroly politiky, auditu a správy. Nové špičkové brány SonicWall NSsp 15700

Nové virtuální brány SonicWall NSv 270, 470 a 870

Nová SonicWall CSa 1000 s technologií RTDMITM

Pro karanténu v reálném čase s real-time Deep Memory

Inspection ™ (RTDMI

Pro karanténu v reálném čase s real-time Deep Memory Inspection ™ (RTDMI Nové brány SonicWall TZ570 a TZ670 pro základní úroveň

SonicWall Network Security Manager (NSM) 2.0

NSM je od základu přeměněn na cloud-nativní platformu

pro správu a je navržen pro rychlost, škálovatelnost a

polehlivost. Umožňuje optimalizovat, řídit, sledovat a

spravovat desítky tisíc zařízení pro zabezpečení sítě,

včetně firewallů, spravovaných přepínačů a bezdrátových

přístupových bodů.

„Nyní je čas zajistit, aby tyto organizace měly patřičnou sílu, ochranu a kontrolu, aby se mohly úspěšně bránit, aniž by obětovaly rychlost, pohodlí a spolehlivost – to vše při dodržování všech předpisů,“ řekl SonicWall President and CEO Bill Conner.

Globální rozvoj vytváří potřebu rychlého škálování, ochrany a udržení kontroly nad rostoucími sítěmi, stejně jako nad přísnějšími a omezenějšími rozpočty.

„Každá firma nebo organizace nyní čelí výzvám, jak udržet a spravovat složitá prostředí s drahými podnikovými řešeními od tuctu dodavatelů,“ řekl hlavní analytik Omdia Cybersecurity Jeff Wilson. „V mnoha případech tato prostředí nedokázala skutečně vyřešit problém s bezpečností sítě a společnosti čelí nedostatku zaměstnanců, nedostatkům v dovednostech a snižujícím se rozpočtům. SonicWall vyvíjí řešení, která se zaměřují na poskytování silného zabezpečení společnostem s malým nebo žádným personálem v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo s odbornými znalostmi a skromnými rozpočty.“

Více informací najdete na stránkách SonicWall.

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.