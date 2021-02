Erotické hry na počítači: Zábava pro nezbedné hráče, kteří hledají něco navíc

Klasické počítačové hry

Mezi klasické žánry počítačových her patří zejména ty akční, které nabízejí napětí a akci v příběhu, jímž musíte úspěšně proplout až k vítěznému konci. Zvraty a spletité děje jsou obsahem adventury her, jež vás často zavedou do dávné minulosti, kdy se ještě k boji používaly meče a muškety. RPG tituly vás dostanou na propracovaný herní svět. Sportovní výkony a závody si užijete ve hrách s touto tématikou. Můžete hrát fotbal, hokej i závodit v terénních autech. Mozkové buňky potrénujete díky logickým a strategickým hrám. Zahrát si však můžete i retro hry, a nechat se tak unášet na vlně nostalgie.

Baví vás taktizovat a máte rádi napětí? Pak si zahrejte battle royale online hry, kde dostanete jediný úkol, a to přežít v prostředí plné nástrah a nebezpečí, které se na vás hrne ze všech stran. A pro děti jsou určené dětské počítačové hry, jež jsou prosté vulgárních výrazů a nevhodného obsahu. Populární jsou hry s oblíbenými hrdiny z dětských filmů, jako je třeba Spiderman nebo Hobbit.

Hry pro dospělé hráče

Erotika je součástí života dospělé populace. A najdete ji také v počítačových hrách, které jsou určené výhradně pro osoby starší 18 let. Erotické hry nabízejí netradiční a lechtivé zážitky, jež zpestří šeď běžných dní. Proč si tedy nezahrát hru, díky níž přijdete na jiné myšlenky a odreagujete se od stresu ve virtuálním světě?

Počítačové hry pro nejoblíbenější konzole PlayStation, Xbox či Nintendo je možné zakoupit jako krabicové verze s českými titulky, které zpříjemní hraní.

