Entec Solutions value add distributorem produktů značky Swivel Secure

Entec Solutions a.s. je dynamicky rozvíjející se dceřiná firma SWS a.s., jejíž hlavní činností je distribuce s přidanou hodnotou. Profesionálně zaměřený obchodní a technický tým využívá pro návrh komplexního řešení synergii s SWS a.s., tedy kompletního a stabilního zázemí jednoho z největších ICT distributorů na českém a slovenském trhu.

„Podpisem distribuční smlouvy se společností Swivel Secure vhodně rozšiřujeme specializaci společnosti Entec o další významné řešení s víceprvkovou autentizaci. “ říká Jakub Toman, Chief Sales Officer Entec Solutions a.s..

Informace o společnosti Swivel Secure

Swivel Secure je celosvětová společnost s přítomností ve více než 50 zemích, vlastní přes 20 globálních patentů a její vícefaktorová autentizační řešení využívají komerční podniky, státní organizace i finanční instituce.

AuthControl Sentry ® v rámci multi-faktor authentication (MFA) poskytuje inteligentní řešení, které zabraňuje neoprávněnému přístupu k aplikacím a datům, zároveň má schopnost integrace do nástrojů, které většina firem používá, jako například Office 365, Exchange, podnikové informační systémy a další.

Další informace o Swivel Secure najdete na webu https://swivelsecure.com/.

