eD system získal do oficiální distribuce Realme

Produktů bude dále přibývat. „V červenci budou skladem robotické vysavače a brzy přibydou i další produkty do domácnosti,“ uvedla produktová manažerka Klára Macháčová, která má v eD značku na starost. Jak dodala, mezi mobily zaujmou například vlajková loď Realme GT 5G, produktová řada Realme 8 a Realme 8 Pro nebo nízkonákladový model Realme C21.

„Produkty Realme mají zajímavý poměr ceny, výkonu a designu, cílí zejména na mladé lidi do 25 let,“ doplnila produktová manažerka s tím, že právě proto je aktuálně Realme hodně vidět na sociálních sítích, kde značku propagují blogeři, influenceři i gameři.

Nabídka Realme však nyní není dostupná pro všechny. Distributor produkty nejprve nabídl vybraným zákazníkům, okruh partnerů ale postupně rozšiřuje. „Kdo se chce mezi prodejce Realme zařadit, ať prosím kontaktuje obchodního manažera eD Romana Holuba na e-mail rholub@edsystem.cz nebo telefon +420 703 433 910. Obchodník s daným prodejcem nastaví podmínky spolupráce,“ dodala Klára Macháčová.

Realme je aktuálně celosvětově nejrychleji rostoucí značka mobilních telefonů. Vznikla v roce 2018, avšak dnes již působí na 61 trzích po celém světě, včetně Asie, Evropy, Oceánie, střední a východní Afriky. Ani ne po dvou letech od svého vzniku značka vstoupila i do oblasti AIoT (The Artificial Intelligence of Things, umělá inteligence věcí). Produkty Realme v sobě snoubí vysoký výkon, stylový vzhled, praktické služby a inovativní technologie.

Více informací o produktech Realme poskytne produktová manažerka eD:

Klára Macháčová

kmachacova@edsystem.cz

Tiskový kontakt eD system a. s.:

Šimon Churý

+420 724 222 045

schury@edsystem.cz

