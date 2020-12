eD system je subdistributorem značky Oukitel

Oukitel vyrábí především odolné mobilní telefony s vyšší kapacitou baterie, vojenskou certifikací MIL-STD-810G a krytím IP68/IP69K, zároveň nabízí dostupné smartphony reagující na nejnovější trendy a požadavky zákazníků.

V segmentu odolných telefonů značka vyplňuje mezeru na trhu – nabízí odolné mobily zaměřené na dlouhou výdrž baterie a funkčnost v cenové relaci do 5 tisíc korun, a to aniž by byly ochuzeny o potřebné vlastnosti. U dražších modelů naopak překvapí funkcemi jako je například kamera pro noční vidění, která není obvyklá ani u mnohem dražších modelů.

„Vyzdvihl bych například model WP6, který nabízí až 30denní výdrž a 48MPix trojitý fotoaparát. Brzy pak přibyde novinka WP8 s nejnovějším operačním systémem Android 10, operační pamětí 4 GB RAM a 64 GB ROM a podporou Google Pay nebo NFC,“ uvedl produktový manažer Lukáš Keclík, který má v eD značku Oukitel na starosti.

Krom toho z odolných telefonů v aktuální nabídce eD SHOPu doporučil model WP7, který je vybavený kamerou pro noční vidění. Ta umožňuje například pozorování zvěře v noci, což ocení především myslivci a dobrodruzi, kteří rádi tráví čas venku. Ze smartphonů podle něj určitě stojí za zmínku model C18 Pro, který disponuje čtyřmi fotoaparáty.

Společnosti Oukitel byla založena v roce 2007 a v současnosti má více než tisíc zaměstnanců. Její filozofií je přinášet kvalitní technologie v atraktivním provedení za přijatelnou cenu. Jak uvádí na svém webu, u odolných telefonů i smartphonů vždy dbá na to, aby byly výkonné, rychlé, designově zajímavé a spolehlivé.

Více informací o produktech Oukitel poskytne produktový manažer eD:

Lukáš Keclík

+420 724 222 025

lkeclik@edsystem.cz

