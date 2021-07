Detekční rámy – bezkontaktní kontrola kovových předmětů u osob

S těmito bezpečnostními rámy se setkáte hlavně na letištích, na úřadech státní správy, ve věznicích nebo prostorách soudu, případně na konferencích či sportovních událostech. Zkrátka všude tam, kde potřebujete maximalizovat bezpečný vstup a pohyb osob uvnitř objektu nebo veřejných prostorách.

Společnost Dahua ve svém portfoliu nabízí právě takové rámy, které díky množství detekčních zón vynikají vysokou přesností a citlivostí. Rámy pracují v teplotním rozsahu od - 20°C do + 65°C, což v podstatě znamená celoroční provoz bez omezení. Detekční rámy Dahua váží cca 60 kg (v závislosti na modelu) a můžete je tak snadno přemístit bez použití další techniky a instalovat je tam, kde zrovna potřebujete.

Funkce Detektoru kovu Dahua

Kromě základní funkce detekce kovových předmětů nabízí Dahua i modely s měřením teploty procházejících osob a jejich počítání na základě detekce tváře. Termální kamera s měřením teploty umožňuje posílání záznamu do nahrávacích zařízení Dahua, nebo do VMS třetích stran přes unifikovaný protokol. Všechny funkce je možné spravovat přes 7“ dotykový displej, který je osazen na rámu, a bezpečnostní pracovník si tak může zobrazit data jako je počet průchodu osob celkem, počet osob se standardní nebo zvýšenou teplotou, či počet osob, které například spustily alarm.

Při použití detekčních rámů tak maximalizujete zabezpečení vašeho prostoru, a to nejen z hlediska odhalení možné prezence zbraní, ale také odhalení osob se zvýšenou teplotou, což zejména v dnešní době je více než žádoucí. Zabudovaná termokamera v modelu ISC-D733-T je schopna vysoce přesného monitoringu tělesné teploty s možnou odchylkou teploty ± 0,3 ° (s blackbody tělesem) nebo ± 0,5 ° (bez blackbody telesa) a osoby změříte až na vzdálenost 3 m, takže systém je rychlý a hlavně bezkontaktní. Pro nezasvěcené ještě dodáme, že Blackbody je kalibrační zařízení, které udržuje stabilní teplotu v scéně, kterou snímá termokamera a na základě tohoto místa se kamera kalibruje.

Je však nezbytné zmínit, že v případě použití detekčních rámů s měřením teploty je nutné dodržet vhodné podmínky instalace. Na termální kamery mohou působit venkovní vlivy a je vhodné je používat ve vnitřních prostorách, kde se vyvarujeme působení slunce nebo průvanu, které by mohly ovlivnit jejich přesnost. Taktéž není vhodné umístit detekční rám těsně do prostoru vchodu do objektu, protože osoby můžou mít zkreslenou teplotu např. vlivem vysoké venkovní teploty. Více informací můžete najít také v odvysílaných webinářích zde

Alarmy

Pokud detekční rám zachytí přítomnost kovového předmětu spustí se vizuální alarm po obvodu detekčního rámu v místě přítomného kovového předmětu. V případě zvýšené teploty průchozí osoby vyhlásí kamera akustický nebo světelný alarm, který upozorní bezpečnostního pracovníka na událost. Také je možné využít alarmový výstup z kamery, který může spínat další alarmové zařízení nebo sirény.

Ruční detektor kovu

Pro případ, že potřebujete ověřit průchozí osobu, nabízí Dahua ruční bezpečnostní detektor, který je určený k dohledávání předmětů. Menší ruční detektory kovů jsou vhodné jako doplněk k rámům a používají se k přesnějšímu lokalizování kovových předmětů u osob nebo ověřování alarmové notifikace z průchozího detektoru. Ověřování ručním detektorem je nasnadě i v případě pochybností pracovníka ostrahy, nebo z jiného důvodu, kdy je nutná osobní prohlídka. Kovový předmět spustí alarm, který může být jak zvukový, tak také vizuální nebo kombinací obou současně na těle ručního detektoru kovů. Ruční detektor funguje na bázi 9V baterie a není tak závislý na příkonu elektrické energie.

