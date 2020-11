Další online nálož (nejen) ATC novinek

Úterní vysílání ATC Zpráv ve 14:00 hodin opět přinese nové informace – dozvíte se to nejdůležitější, co se za uplynulý týden událo, upozorněno bude na nejdůležitější a nejzajímavější promoakce a novinky ze světa IT. Tentokrát pro vás budou mít nachystané své prezentace zástupci společností TP-Link, Turris a Cisco. Těšit se můžete opět i na soutěže a anketu, ve kterých můžete získat hezké ceny. Další informace a přihlášení zde https://www.atcomp.cz/Downloads/mailing/2020/akce/zpravyatc2/17/index.html.

Čtvrtek bude ve znamení Epsonu – ve 14:00 vás přivítají Marcel Divín a Matěj Kopecký a poví vám vše, co o Epsonu potřebujete vědět do konce tohoto roku – tedy proč Epson prodávat, na co se zaměřit, kde lze získat nadstandardní marži a další bonusy. Součástí webináře budou také soutěže a anketa, kde můžete vyhrát tiskárny či projektor této značky. Další informace a přihlášení zde https://www.atcomp.cz/Downloads/mailing/2020/akce/zpravyatc2/epson/index.html.

