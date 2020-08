Co znamenají zkratky v názvech iPhonů

Je to jedna z neutuchajících záhad současnosti. V řadě jinak vcelku smysluplně pojmenovaných produktů applovských iPhonů v alternativních vydáních se od roku 2009 pravidelně objevuje přípona – S.

Začalo to vlastně iPhonem 3GS, ale otázkou stále zůstává, co tato přípona znamená a co znamenají další alternativní koncovky iPhonů jako třeba u iPhonu XR.

Prosté jak facka

Zklamání přichází hned na začátku. Pokud byste čekali nějaký dramatický příběh s dobrodružnou pointou na konci, tak vás hned na začátku musíme zklamat. Písmena v koncovkách u jednotlivých iPhonů totiž zřejmě nemají vůbec žádný význam.

Dalo by se možná očekávat, že zkratky jako iPhone XR nebo XS budou iniciálami nějakých slov, ale není tomu tak. Přestože významy za těmito písmeny budeme hledat jen velmi obtížně, jistou symboliku v nich nalézt lze.

X je římská desítka

Písmeno X u některých typů iPhonů odkazuje k římským číslicím a znamená tedy číslo deset. I další písmena u iPhonů mají svou symboliku, málokdo by však očekával, že se Apple v tomto případě nechal inspirovat rychlými auty.

A skutečně, podobně jako je to u automobilek, které používají písmena -R a -S k označování jednotlivých druhů aut, tak i Apple převzal toto značení používané mimo jiné také automobilkami jako je Porsche nebo Mercedes Benz. I tyto společnosti používají koncovky -R a -S pro rozčlenění svých produktů.

Superrychlý iPhone 3GS

Ne vždy tomu ale tak bylo. V okamžiku, kdy Apple oznámil vydání nového iPhonu 3GS, byl tento smartphone prezentovaný jako superrychlý telefon, nejrychlejší ve své době a koncovka -S v jeho názvu byla údajně zkratkou anglického slova SPEED, které znamená rychlost.

V tomto případě tedy koncovka v názvu má jistou logiku a odkazuje v podstatě k nejdůležitější změně, kterou novinka na trhu iPhonů v té době přinesla.

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.