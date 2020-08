Co dělat, když utopíte mobil

Komu z nás se to ještě nikdy nestalo? Necháte si ležet mobilní telefon na stole a někdo vám na něho vylije pivo. Vypadne vám telefon z kapse a jak naschvál spadne rovnou do bazénu, do záchodu nebo do kterékoli jiné nádoby s vodou, která je zrovna po ruce. Murphyho zákony schválnosti fungují s ocelovou spolehlivostí.

Stačilo otevřít a vysušit

Problém s utopeným mobilním telefonem v dnešní době je ten, že většina z nich už nejde rozevřít tak, jak tomu bývalo u starých dobrých mobilů dřív.

Ještě před pár lety se namočený mobilní telefon lehce rozmontoval, vytáhla se baterka a SIMka, mobilní telefon se vytřel, nechal se vysušit a zpravidla se vždycky nastartoval.

Voděvzdorný telefon je řešení

Moderní smartphony už většinou rozmontovat nemůžete, a tak pokud se vám telefon namočí ve vodě, nemáte moc možností, co si s ním počít. Řešení je jednoduché.

Pořídit si telefon, který je voděodolný a máme pro problému. Takové telefony jsou ale pochopitelně dražší, a tak většina z nás spíše spoléhá na to, že se nešťastným patáliím s namočeným mobilem vyhne.

Hlavně nevyhazovat

V každém případě, pokud se vám stane, že si telefon namočením poškodíte natolik, že nebude fungovat, neztrácejte hlavu a telefon hlavně hned nevyhazujte. I namočený telefon se dá ještě zachránit a vy ušetříte několik tisíc za nový. Oprava ale bude taky něco stát.

Hlavně nezapínat!

Utopený mobil je hlavně důležité co nejdříve vypnout a nezapínat. Pokušení vyzkoušet, jestli bude fungovat, je sice silné, ale zapnutí mokrého mobilu je to nejhorší, co můžete udělat.

Zvlhčená elektronika zkratuje a telefon už by to nemusel rozdýchat. Existují samozřejmě nejrůznější alternativní metody na vysoušení mobilu v rýži, kuskusu nebo vločkách, nejjistější řešení je ale zanést telefon do opravny, kde vám ho vysuší a nastartují.

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.