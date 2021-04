Chytrá klávesnice Click&Touch 2 získává ocenění Red Dot Award: Design produktu 2021

Prestigio Click&Touch 2 kombinuje klávesnici s fyzickými tlačítky a dotykovými posuvníky, touchpad i počítačová myš. Dá se připojit k jakémukoliv zařízení od tabletu přes smartphone, počítač, chytrou TV, herní konzoli až po interaktivní panel.

Toto je již druhá generace multimediální klávesnice od společnosti Prestigio. Model z první generace také získal ocenění na festivalu Red Dot Design Awards 2020, a to rovnou ve 4 nominacích současně!

„Během letošního roku jsme rozšířili rodinu produktů využívajících technologii TouchOnKeysTM o nové zařízení: ještě tenčí, autonomnější a funkčnější. Domníváme se, že jde o velmi slibnou technologii, a máme v plánu ji představit v ostatním produktech. Kupříkladu aktivně pracujeme na notebooku s technologií TouchOnKeysTM i na sérii klávesnic,“ poznamenává výkonný ředitel společnosti ASBIS, Serhei Kostevitch.

Technologie TouchOnKeysTM obohacuje možnosti tradičních klávesnic přidáním funkce touchpadu. Nyní lze ovládání gesty, včetně posunu zobrazení, pohybu kurzoru a psaní, k němuž byl dříve potřeba samostatný touchpad, provádět kdekoliv na povrchu klávesnice. Systém intuitivně rozpoznává, co chce uživatel dělat, a automaticky přepíná mezi režimy klávesnice a touchpadu.

„Technologie TouchOnKeysTM neusíná na vavřínech a nadále pracujeme na jejím vylepšování,“ říká Mikhail Krupenkov, spoluzakladatel společnosti Clevetura LLC. „Zrovna teď pracujeme na podsvícení, snažíme se zvýšit citlivost senzoru a připravujeme ostatní užitečná vylepšení.“

Ocenění Red Dot Award: Design produktu obdrží tisíce přihlášek od designérů a značek ze všech koutů světa. Mezinárodní porota hodnotí design odeslaných produktů, spolu s jejich funkčností, přívětivostí pro uživatele a ergonomií.

Rozhodnutí poroty závisí na mnoha klíčových parametrech: Intuitivní ovládání, kombinace materiálů, inovativní přístup a příjemnost na dotek. Na základě všech těchto kritérií bylo zařízení Prestigio Click&Touch 2 prohlášeno za nejlepší produkt v kategorii Počítačová a informační technologie.

Při návrhu klávesnice Prestigio Click&Touch 2 byly využity zpětné vazby a návrhy od uživatelů první generace. Díky tomu mohlo vzniknout koncepčně nové zařízení, které se zaměřuje na produktivní práci s PC, tablety a zařízeními all-in-one.

Jednou z novinek jsou fyzická tlačítka výrazně usnadňující výběr a přetahování požadovaných objektů. Nový produkt se rovněž pyšní vyšší kapacitou baterie zaručující nepřerušovaný provoz během celého dne. Odezva na dotyk je nyní přesnější a aktualizované aplikace nabízí více možností nastavení.

Uživatel od teď může upravovat pozici dotykové zóny: pouze vlevo či pouze vpravo, nebo na celém povrchu. Společnost Prestigio má v plánu u klávesnice Click&Touch 2 nabízet více různých jazykových rozložení a barevných variant. Nové zařízení bylo uvedeno na trh v březnu 2021.

O společnosti Prestigio

Prestigio je mezinárodní značka, která již více než 20 let nabízí široký sortiment spotřební elektroniky pro domácnosti, firmy i vzdělávací instituce. Společnost prodává výrobky ve 30 zemích po celém světě a za dobu své existence již prodala přes 25 milionů zařízení.

Mezi produkty společnosti patří chytrá zařízení a příslušenství nebo inovativní řešení pro podnikání a vzdělávání. Společnost Prestigio představila první interaktivní klávesnici s touchpadem na klávesách na světě, stejně jako chytré reproduktory, přenosné akustické systémy, skryté bezdrátové nabíječky nebo grafenové powerbanky – a to je jen začátek.

Slogan společnosti týkající se vydávání nových produktů zní „Umění špičkové technologie“, protože speciální pozornost je věnována inovacím, kvalitním prémiovým materiálům a moderní technologii.

Značku Prestigio vlastní společnost ASBISc Enterprises Plc., jeden z předních distributorů IT produktů na trzích v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Její výrobní, návrhářské a technické závody lze najít v Evropě, Číně a Bělorusku. Společnost Prestigio má kanceláře v 15 zemích v různých regionech, včetně Společenství nezávislých států, Ukrajiny, Evropy, Blízkého východu a Afriky.

O společnosti Clevetura

Clevetura LLC je designérská společnost se sídlem v běloruském Minsku a kancelářemi v čínském Šen-čenu. Společnost Clevetura byla založena v roce 2017. Společnost vyvíjí technologii s názvem Touch on Keys. TouchOnKeysTM přidává tradičním klávesnicím dotykovou vrstvu. Díky ní může uživatel ovládat kurzor, klikat, posouvat, přibližovat/oddalovat a provádět další gesta přímo na povrchu klávesnice, jako by to byl touchpad.

Zásluhou spolehlivých mechanických scissors (nůžkových) spínačů se klávesy dobře tisknou a poskytují ideální odezvu. Uživatelé navíc nemusí při přepínání mezi režimy psaní a touchpadu tisknout žádná tlačítka, přechod funguje automaticky a naprosto plynule.

Technologie TouchOnKeysTM tak klávesnici mění na univerzální vstupní zařízení. TouchOnKeysTM je ideální řešení pro notebooky i stolní počítače, tablety, počítače Mac, iPady i chytré televize. S technologií Touch on Keys už nebude klasický touchpad potřeba.

Prvním produktem s technologií TouchOnKeysTM je multimediální klávesnice Prestigio Click&Touch, jejíž prodej byl zahájen v prosinci 2019.

O ocenění Red Dot Design Award

Ve snaze profesionálně ocenit diverzitu na poli designu se ocenění Red Dot Design Award dělí do tří kategorií – Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication Design a Red Dot Award: Design Concept.

S více než 18 000 účastníky je ocenění Red Dot Award jedním z největších designových klání na světě. V roce 1955 porota zasedla poprvé, aby zhodnotila nejlepší designy té doby. V 90. letech dvacátého století výkonný ředitel společnosti Red Dot profesor doktor Peter Zec přišel s názvem a značkou ocenění.

Od té doby je ocenění „Red Dot“ uznávaným a prestižním mezinárodním potvrzením vynikající kvality designu. Vítězové ocenění se prezentují v ročenkách, muzeích i online. Více informací je k dispozici na adrese www.red-dot.de.

