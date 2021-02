Canon ocenil AT Computers jako nejlepšího distributora 2020

Společnost AT Computers získala ocenění „The Best Distributor of 2020“ od společnosti Canon. Ocenění platí pro Českou republiku i Slovensko.

K fyzickému předání bohužel zatím nedošlo, vzhledem k aktuální situaci. To ale ATC nic neubírá na radosti ze získaného ocenění – cena dokládá neustálou práci celého ATC týmu

Jiří Sikora, Product Manager produktů Canon v ATC se k danému ocenění vyjádřil: „Děkuji firmě Canon za dosavadní i budoucí spolupráci a celému ATC za každodenní práci. Produkty Canon jsou již stálicí v našem portfoliu a věřím, že to tak zůstane i nadále.“

Petr Kouba, Canon Partner Manager Distribution Channel doplnil: „Díky vynikající práci s trhem a zákaznickou bází se AT Computers podařilo nejen získat ocenění „Nejlepší distributor spotřebního materiálu Canon“, ale dokonce rostli i v počtu dealerů, jak na českém, tak slovenském trhu. Což si zaslouží ještě větší uznání, když si uvědomíme, jak nelehký loňský rok byl. Za celý Canon ještě jednou gratuluji.“

ATC spolupracuje s firmou Canon již od roku 2009 a její produktové portfolio má na starosti Jiří Sikora (sikora@atcomp.cz).

Více informací na http://www.atcomp.cz/.

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.