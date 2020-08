Call of Duty – nejpopulárnější FPS všech dob

Call of duty je jednou z nejoblíbenějších FPS videoher všech dob. Byla vyvinuta firmou Infinity Ward a publikována firmou Activision poprvé v roce 2003. Od té doby vede žebříčky nejhratelnějších a nejpopulárnějších videoher v žánru střelec v první osobě (FPS). Hra se snaží napodobovat zejména pěchotní souboje ve stylu druhé světové války, a v tomto směru je tak velmi podobná například sérii Medal of Honor.

Hratelnost

Samotná hra Call of Duty nabízí hráčům jedinečný zážitek pěšáka z druhé světové války, jehož autenticitu sugeruje zejména perspektiva hráče z první osoby. Hráč má k dispozici škálu dobových zbraní z druhé světové a jeho úkolem je plnit cíle, které zjistí na začátku každé mise. Během hry si hráč může zbraně přepínat, sbírat nové od padlých nepřátel i doplňovat zdraví pomocí lékárniček. K posílení věrohodnosti a atmosféry bitevních scén druhé světové války přispívá i to, že se hráč nepohybuje sám, jak tomu bývá u většiny podobných her, ale spíše ve skupince s ostatními vojáky své jednotky, kteří mu pomáhají při plnění cílů jednotlivých misí. Hra klade velký důraz na možnosti krytí před nepřátelskou palbou za různými překážkami a zdmi, nepřátelští i spojenečtí vojáci jsou ovládáni pomocí důmyslné umělé inteligence.

Kritika a ocenění

V době svého prvního vydání získalo Call of Duty spoustu ocenění z řad odborných kritiků, vyhrálo několikrát cenu za nejlepší hru roku, nominace za mimořádné inovace v počítačových hrách, mimořádné výsledky v práci s původní počítačovou hudbou a zvukovými efekty. Snad jedna z mála drobných výtek ať už od recenzentů, či od hráčské veřejnosti směřovala na adresu zbytečně krátké délky hry.

Série

Od doby svého vzniku má Call of Duty celou řadu dalších pokračování, které tvoří celou sérii asi patnácti dílů. Své verze má hra samozřejmě i pro herní konzole Playstation a Xbox.

