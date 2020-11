ATC Pyrománie 2020 spuštěna

Kdeco se ruší, ATC pyrománie zůstává – pod tímto heslem spouštíme tradiční obratovou megaakci, ve které můžete získat až 3 ohňostroje, a to za období od 1. do 30. 11. 2020. Zaručujeme dodání do letošního Silvestra, abyste si je s rodinami i sousedy mohli užít už letos.

Podmínkou pro získání ohňostroje je opět registrace, na kterou se budou načítat veškeré nákupy. Čeští reselleři se mohou registrovat na stránkách www.atcomp.cz/megaakce a slovenští reselleři na stránkách www.atcomp.sk/megaakce.

Vyhraje každý, kdo v daném období v ATC nakoupí zboží za 188 888 Kč / 7 555 € bez DPH. Ale jak už asi tušíte, tím to nekončí – můžete získat další 1-2 kusy za vyšší nákupy, a to celkem 2 ohňostroje za 488 888 Kč / 19 555 € bez DPH a 3 ohňostroje za 988 888 Kč / 39 555 € bez DPH.

Více informací na http://www.atcomp.cz/pyromanie2020.

Těšíme se na vaše nákupy.

Váš ATC team

