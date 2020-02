Náplně do tiskáren: alternativy hroutí výnosný byznys

Giganti vyrábějící tiskány dlouhodobě skřípají zuby. Jejich tučné zisky likvidují výrobci kompatibilních náplní, kteří navíc boří mýty o škodlivosti neoriginálních náplní. Ty nejenže tiskárny nijak neohrožují, ale svým uživatelům přináší také značné úspory.

Málo muziky za hodně peněz

Při nákupu náplní každý hledá co nejvýhodnější nabídku, je to zcela přirozené. Člověka při sondování po internetu až zaráží obrovské rozdíly mezi originálními a kompatibilními náplněmi. Třeba srovnání cen za tonery TonerPartner, kde najdete jak náplně od značkových výrobců, tak ty alternativní, ukázalo rozdíly ve výsledném součtu až v řádech tisíců korun. Pro firmy, kde se denně vyprodukují stovky dokumentů, může být toto číslo poměrně zásadní. Proto není divu, že zákazníky zajímá, proč by měli platit mnohonásobně víc za něco, co jim garantuje jen minimum výhod.

Rozdíl v ceně ano, v kvalitě nic moc

Barva, která je nejvíc poptávaná, je pochopitelně černá. Je nutná pro nejzákladnější tisk a její spotřeba je enormní. Proto je na ní také zaměřená pozornost výrobců alternativních náplní. Například černá barva do tiskárny Hewlett Packard pod označením Q2612A představující certifikovanou kompatibilní náplň s kapacitou až 2000 stránek a doživotní zárukou vás vyjde na tři stovky. Originál od výrobce se stejným výkonem o tisícovku víc, a to už je co říct. Kvalita tisku je přitom srovnatelná a tiskárně náplň nijak neublíží. Je opatřena čipem pro správné fungování. Riziko minimální, náklady zlomkové.

Buďte ekologičtí, ale také opatrní

Výroba, a hlavně likvidace tiskařských náplní je poměrně náročná a značně neekologická. Pokud chcete tomuto procesu trochu pomoci a nehodláte se podílet na zatěžování planety, recyklujte použité tonery. Mějte ovšem na paměti, že v tomhle odvětví působí snad nejvíc pochybných firem, které se jejich opětovným plněním živí. Ne vždycky však ke své práci přistupují zodpovědně a plnění si zjednodušují, což ve výsledku přinese nejen nedostatečnou kvalitu tisku, ale i poškození tiskárny.

Pokud se pro renovaci tonerových kazet rozhodnete, dodavatele vybírejte opravdu pečlivě.