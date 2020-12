Zemřel Jiří Kysela, dlouholetý šéf českého Dellu a člen představenstva CZ.NIC

V neděli 6. 12. 2020 přišla česká IT scéna o jednoho ze svých nestorů. Jiří Kysela, dlouholetý šéf českého Dellu, který teprve letos v létě předal otěže svému nástupci, předčasně zemřel ve věku 65 let. Smutnou zprávu oznámilo sdružení CZ.NIC, v jehož vedení Kysela rovněž dlouhodobě působil.

Jiří Kysela se v oblasti IT pohyboval od roku 1980, kdy po vojně nastoupil jako programátor do Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění a působil v něm následujících deset let. A ačkoliv se většinu své kariéry věnoval byznysu, na své technické začátky vzpomínal více než vřele.

„Programování pořád považuji za nejlepší věc, kterou jsem kdy dělal. Byla to čistě intelektuální a nesmírně pohlcující činnost. Navíc, když dobře napíšete program, pokaždé udělá to, co chcete. Když vedete lidi, můžete se klidně přetrhnout, ale stejně nakonec udělají to, co chtějí oni,“ smál se v našem rozhovoru z roku 2017.

Po pádu režimu Jiří Kysela založil společnost APS Software a během 90. let pokračoval společně s bývalými kolegy z ústavu ve vývoji softwaru pro VC a CNC stroje. Konsolidace trhu a příchod zahraniční konkurence ke konci tisíciletí pak pro Kyselu znamenaly konec samostatného podnikání a začátek manažerské dráhy.

V roce 1998 nastoupil do internetové divize Českého Telecomu, kde strávil čtyři roky, poté na dva roky posílil řady Telenoru, po akvizici přejmenovaného na Nextra Czech Republic. V roce 2005 pak přešel do Dellu, v němž postupně vedl „snad všechno kromě marketingu a financí“, než se v roce 2010 stal generálním ředitelem.

Během své éry v Dellu byl Jiří Kysela zodpovědný například za spuštění nepřímého prodeje na českém trhu nebo za spojení s tuzemskou pobočkou EMC, které označil za vůbec největší manažerskou výzvu ve své kariéře. Na konci srpna letošního roku odešel do důchodu.

Těch několik odstavců zdaleka nestačí na shrnutí kariéry muže, který stál u řady milníků českého IT a ke každému z nich mohl dát k dobru přinejmenším jednu zábavnou či děsivou historku. O to více si vážím toho, že Jiří Kysela na konci své kariéry přijal pozvání do našeho podcastu a o část svých zážitků se s námi podělil.

V rozhovoru, který si můžete poslechnout níže, uslyšíte fundovaného odborníka, skvělého vypravěče a především milého člověka, což jsou vlastnosti, které jen vzácně najdete pohromadě v jediné osobě. Jiří Kysela však takový byl a i proto na něj budu vřele vzpomínat. Čest jeho památce.

Zdroj: ChannelWorld, CZ.NIC