VMware žaluje generálního ředitele Nutanixu

Společnost VMware podala žalobu na svého bývalého provozního ředitele Rajiva Ramaswamiho poté, co se Ramaswami ujal pozice CEO spolenčosti Nutanix. V žalobě ho obviňuje ze zásadního a soustavného porušování smluvních povinností.

Technologický gigant ve svém prohlášení uvedl, že Ramaswami nesplnil své závazky vůči VMwaru. Rovněž poukázal na to, že bývalý COO přešel do Nutanixu jen dva dny poté, co v prosinci opustil VMware.

Ramaswamiho obviňuje z toho, že se nejméně dva měsíce předtím, než rezignoval na svou pozici ve VMwaru, tajně scházel se členy nejvyššího vedení Nutanixu a domlouval svůj přesun do čela společnosti.

VMware dodává, že Ramaswami měl tento konflikt zájmů oznámit, aby společnost mohla podniknout kroky na svoji ochranu. Nutanix se brání tím, že schůzky byly ve skutečnosti pracovní pohovory a k vyzrazení důvěrných informací nedošlo.

Zdroj: IDG News Service