Violeta Luca bude novou generální ředitelkou Microsoftu pro ČR a SR

Společnost Microsoft Česká republika a Slovensko od 1. ledna 2021 přivítá novou generální ředitelku Violetu Lucu. Ve vedoucí funkci nahradí Rudolfa Urbánka, který stál v čele pobočky téměř tři roky.

Luca přichází do českého a slovenského týmu z rumunské pobočky Microsoftu, kde působila jako generální ředitelka poslední dva roky. V Rumunsku byla podle časopisu Forbes zařazena mezi TOP 100 generálních ředitelů a 50 nejvýznamnějších žen v byznysu.

Získala ocenění za rozvoj podnikání, inovativní obchodní model, projekt nejlepší digitální transformace a nejlepší kampaň zodpovědného podnikání. Za jejího vedení se Microsoft Rumunsko stal zaměstnavatelem číslo jedna.

Před příchodem do Microsoftu zastávala Luca několik vedoucích pozic v oblasti řízení, prodeje a marketingu v mezinárodních společnostech, jako jsou Metro C & C, Whirpool Romania nebo AIG. Vystudovala Akademii ekonomických studií.

„Česká republika a Slovensko se řadí mezi nejsilnější země v Evropě, pokud jde o technologické talenty a jejich snahu realizovat potenciál digitalizace,“ uvedla ke jmenování Violeta Luca.

„Je to vynikající příležitost, společně s lokálními týmy a partnery Microsoftu, pokračovat v budování digitální budoucnosti organizací, firem a společnosti jako celku,“ dodala.

Rudolf Urbánek se po letech strávených na řídících pozicích v mezinárodních firmách rozhodl pomoci silné technologické firmě uspět na trhu, a trvale tak působit na svém domácím trhu.

Zdroj: Microsoft