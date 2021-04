Veritas: Naše platforma pro komplexní správu dat je otevřená a flexibilní

Vlajkovou lodí společnosti Veritas je už více než 20 let zálohovací software NetBackup. „Neustále pracujeme na další modernizaci, zlepšování funkcionalit a užší integraci s produkty třetích stran. Představte si, že zálohovací software umožňuje vydávat nové aplikační a databázové agenty a agenty pro nové virtualizační platformy. A to kdykoliv je daná funkcionalita hotová. S naším zálohovacím softwarem NetBackup je to realita“, říká Vlastimil Chramosta, Country manager společnosti Veritas pro Česko, Slovensko a Pobaltí.

Portfolio Veritasu je mnohem širší

Portfolio Veritasu zahrnuje kromě zálohovacího softwaru NetBackup i další klíčové produkty.

Pojďme se podívat, které to jsou:

appliance pro zálohování;

software-defined storage systémy; clusterware;

nástroje pro disaster recovery, archivaci a data information management;

Společnost Veritas úspěšně rožšířila své portfolio také o hardware. Rychle se prosazuje na poli deduplikačních appliancí pro krátkodobé (NetBackup Appliance) či dlouhodobé (Veritas Access Appliance) zálohy.

A jaká je produktová strategie Veritas? „Vsadili jsme na otevřenost a univerzálnost produktů. Co to v praxi znamená? Úzce spolupracujeme s významnými poskytovateli cloudových řešení jako jsou AWS, MS Azure nebo Google Cloud. Naši zákazníci přesto získávají s produktem neobyčejnou flexibilitu a možnost opakovaně měnit cloudy, pokud je to ekonomicky výhodné a strategicky vhodné“, doplňuje Chramosta.

Inteligentní řešení pro GDPR

Podle IDC průzkumu se v oblasti GDPR Veritas odlišuje od konkurence především inteligentním a integrovaným portfoliem 360 Data Management. Produkty společnosti vynikají kvalitou klasifikačních a analytických nástrojů. Ty spolehlivě plní nejpřísnější GDPR požadavky EU. Díky tomu se koncoví zákazníci bezpečně vyhnou pokutám za porušení těchto nařízení. A ty mohou být likvidační.

Veritas poskytuje špičkovou podporu v těchto technologických oblastech:

Lokalizace

Vhled do osobních a citlivých dat, mapování a identifikace: kde jsou data uložena, jaké je jejich stáří a kdo je jejich vlastníkem (Data Insight,Aptare IT Analytics).

Vyhledávání

Efektivní vyhledávání, možnost redigování dokumentů, machine learning, akce pro úpravu, smazání nebo archivace citlivých dat (eDiscovery platform).

Minimalizace

Uchování citlivých osobních dat na dobu nezbytně nutnou, nastavení retenčních politik, plnohodnotná obsahová a kontextová klasifikace (Enterprise Vault, Enterprise Vault.cloud).

Ochrana

Rozsáhlá datová protekce v hybridním cloudovém prostředí, vysoká dostupnost 99,9999 %, automatizace a orcherstrace DR procesů (NetBackup, InfoScale, Resiliency Platform, FlexAppliance, FlexScale, NetBackup SaaS Protection).

Monitoring

V rámci GDPR mají všechny organizace povinnost hlásit určité typy úniků dat úřadům. V některých případech dokonce i dotyčným osobám. Veritas poskytuje nástroje, které umí případné úniky odhalit ještě předtím, než k nim skutečně dojde (Data Insight, Enterprise Vault).

Podpora partnerů je priorita

Prodejní model Veritasu je postaven na partnerské síti, která zahrnuje několik partnerských úrovní od stříbrné přes zlatou až po platinovou. Jednotlivé úrovně jsou spjaty s výší zpětného rabatu. Ten odpovídá 5 až 12 %. „Současně poskytujeme zdarma všem partnerům profesionální výukový program, díky kterému zvládnou problematiku správy dat velmi snadno, říká Country manager pro Veritas Česko, Slovensko a Pobaltí.

Marketingové fondy

Kromě čistě finančních benefitů naši partneři často využívají marketingové fondy, a to na kvartální bázi. Prostřednictvím těchto fondů spolufinancují marketingové aktivity – třeba přednášky pro koncové zákazníky.

NFR licence

NFR (Non for Resale) licence jsou součástí benefitního programu pro všechny naše partnery. Využít je mohou pro představení řešení koncovým zákazníkům nebo pro hladký běh byznys aplikací v rámci jejich vlastní společnosti.

Pro více informací o produktech a spolupráci s Veritas navštivte web veritas.cz nebo kontaktujte přímo Miroslavu Cibulkovou (miroslava.cibulkova@veritas.com) či Pavla Müllera (pavel.muller@veritas.com)

Jedním z distributorů produktů Veritas je společnost DNS a.s.