Veeam oznamuje vylepšení své partnerské sítě ProPartner v regionu EMEA

Společnost Veeam Software vylepšuje svůj partnerský program ProPartner pro prodejce s přidanou hodnotou (VAR) v rámci regionu EMEA další investicí ve výši několika milionů dolarů.

Vylepšení podle Veeamu umožní partnerům využít zájem trhu o licencování na základě předplatného a rozšíří nabídku o řešení s přidanou hodnotou partnerů pro zákazníky.

„Prostřednictvím prodejního kanálu realizujeme 100 % našich prodejů a naši partneři jsou rozhodující pro zrychlení Fáze II. našeho plánu rozvoje v podobě evoluce do hybridního cloudu,“řekl Daniel Fried, general manager and senior vice president, EMEA and Worldwide Channels, společnosti Veeam.

„Zavázali jsme se, že budeme neustále investovat do našich partnerů a pomáhat jim rozšiřovat jejich vlastní přidanou hodnotu pro zákazníky a zvyšovat ziskovost,“ dodal.

Posílení a optimalizace

Pro dosažení strategického cíle posílení své sítě partnerů 1. úrovně rozšiřuje Veeam ve svých programech ProPartner rozsah výhod pro VAR, VCSP a systémové integrátory.

Zahrnuta budou podle společnosti i další opatření, jejichž cílem je pomoci Gold a Platinum partnerům zvýšit ziskové marže při prodeji řešení Veeam, stejně jako silnější pobídky k registraci obchodů, pro odměnění výkonu a loajality partnera.

Veeam dále podporuje své partnery tím, že jim umožňuje generovat vyšší marže při prodeji služeb založených na předplatném. Zároveň poskytuje další podporu pro VAR, kteří chtějí přijmout hybridní model prodeje prostřednictvím partnerství s VCSP, a to přidáním některých cloudových služeb Veeam VCSP do jejich portfolia.

Odměna za věrnost a výkon

Společnost v neposlední řadě zavedla do svého programu ProPartner dvě nové kompetence pro VAR: odměňování partnerů využívajících nástroje poskytované prostřednictvím marketingového centra Veeamu a těch, kteří podporují obchodování konkrétních produktů ze strategického portfolia společnosti.

Veeam investuje i do svých VAR a distributorů prostřednictvím řízení podle cílů, a to tím, že odměňuje nejvýkonnější partnery na základě různých metrik souvisejících s výkonem.

Vylepšený program je podle společnosti vytvořen s ohledem na potřeby koncových zákazníků a vybaví partnery tak, aby mohli reagovat na zrychlující se požadavky zákazníků v oblasti digitální transformace, ochrany dat a kybernetické bezpečnosti.

Zdroj: Veeam Software