Trend Micro je partnerem roku Google Cloudu v oblasti bezpečnosti

Společnost Trend Micro oznámila, že získala ocenění Google Cloud Technology Partner of the Year for Security pro rok 2019. Titul je dle firmy potvrzením hodnoty a kvality služeb poskytovaných společným zákazníkům.

„Vidíme, že naši zákazníci z celého světa využívají cloudové technologie Googlu a těží z výhod komplexního řízení zajišťovaného naším řešením Cloud One,” řekl Sanjay Mehta, viceprezident Trendu Micro pro rozvoj podnikání a strategické aliance.

„Tento titul je pro nás obrovským oceněním. Zejména pak proto, že mnoho poskytovatelů cloudových služeb nepřistupuje k bezpečnosti s náležitou pozorností a nevyužívá pro ochranu provozovaných aplikací moderní integrované bezpečnostní portfolio,“ dodal.

Komplexní balíček produktů a služeb Trendu Micro podle společnosti zahrnuje infrastrukturu doplněnou o integrovanou a společně testovanou bezpečnost. To zákazníkům umožňuje snadněji zajistit splnění bezpečnostních požadavků.

„Jsme velmi rádi, že naším technologickým partnerem roku pro oblast bezpečnosti je právě Trend Micro,“ uvedl Kevin Ichhpurani, viceprezident divize Google Cloud pro globální ekosystém.

„Organizace používající řešení Trend Micro Cloud One na technologiích Google Cloud mohou těžit z jednotné unifikované platformy, která zajišťuje ochranu kontejnerů, systémů, sítí i úložišť,“ doplnil.

Zdroj: Trend Micro