Taktik uzavírá smlouvu o spolupráci s Attivo Networks ve střední a východní Evropě

Společnost Taktik, dodavatel řešení pro hyperkonvergovanou infrastrukturu, datová úložiště a pokročilou bezpečnost, uzavřela smlouvu s americkou firmou Attivo Networks. Ta je výrobcem řešení pro komplexní ochranu vnitřní sítě, cloud a detekci průniků.

Pomocí nástrojů a návnad se veškeré útoky vedené na infrastrukturu zákazníka přesměrovávají do falešného prostředí. Zákazník je tak chráněn proti cíleným útokům, malwaru/ransomwaru, Zero-Day a útokům typu „man in the middle“.

Podle Taktiku se jedná o nejmodernější řešení tzv. „technologie klamu“, které ve světě využívají banky, pojišťovny, státní organizace, zdravotnická zařízení, organizace s kritickým množstvím IoT, PLC a systémů SCADA a organizace, které si potřebují chránit svoje know-how a výrobní procesy.

„Taktik se stává prvním certifikovaným partnerem Attivo Networks pro oblast střední a východní Evropy, kde je obchodně aktivní. Na starosti bude mít obchod, marketing i podporu našich řešení,“ říká Mark Howell, viceprezident Attivo Networks pro UK a Irsko.

Taktik bude řešení Attiva poskytovat na českém, slovenském a maďarském trhu. „Zajímavé na tomto řešení je, že díky přesměrování útoku má zákazník čas na jeho detekci, analýzu či případnou blokaci. Zároveň nabízí integraci s dalšími bezpečnostními produkty,“ dodává šéf Taktiku Petr Belatka.

Zdroj: Taktik