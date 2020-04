Switche Cisco pro malé firmy přinášejí prvotřídní kvalitu za dostupné ceny

Malé firmy jsou specifické tím, že se potřebují soustředit na byznys a starost o IT je pro ně zátěží navíc. Na druhou stranu potřebují fungující IT infrastrukturu, která uspokojí základní potřeby jejich podnikání. Potřebují bezpečnou bezporuchovou síť, přes kterou mohou komunikovat a posílat data a navzájem její části propojit.

Běžné síťové produkty určené pro tento segment ale ne vždy nabízejí vše potřebné v takové kvalitě, aby bez kompromisů splňovaly zmíněné požadavky. S tímto nesouladem se pak v konečném důsledku u zákazníků potýkají i implementační partneři, na něž klade zvýšené nároky z pohledu návrhu a správy takové infrastruktury.

Společnost Cisco proto přichází na trh se síťovými produkty speciálně navrženými pro potřeby menších firem. Jde zejména o několik řad switchů, které svými parametry převyšují standardy běžné v této kategorii produktů. Řadu funkcí si totiž přináší z enterprise modelů.

„Naši partneři pak nabídkou a využíváním těchto produktů posilují svou důvěryhodnost a pozici u zákazníků,“ vysvětluje Zuzana Švecová, vedoucí týmu technologických specialistů společnosti Cisco, a vyjmenovává konkrétní výhody: „Za srovnatelnou cenu jim nabídnou vysokou kvalitu produktů, nativní bezpečnost, možnost jednoduché správy zařízení, řadu pokročilých funkcí a vysokou úroveň servisu a služeb.“

Rozdíl je ve funkcích

Rozdíl mezi běžnými produkty a nabídkou značky Cisco je patrný už z parametrů a funkcí jednotlivých switchů. Patří sem podpora inteligentního PoE+, možnost přímého propojení access pointů nebo telefonů, plug and play provisioning, access control list pro IPv4 a u řady C1000 i pro IPv6.

Pro Cisco je samozřejmostí i vysoký bezpečnostní standard, který zajišťuje flexibilní tacacs+ a radius autentifikace, ssh enkripce a dynamické přiřazování VLAN adres. Nechybí podpora bezpečnostního standardu 802.1x. Ta nabízí kontrolovaný přístup do sítě, což by mělo být bezpečnostní minimum zodpovědné firmy.

Z pohledu uživatelské přívětivosti nabízí Cisco management switchů přes webové rozhraní nebo vzdáleně přes bluetooth. Navíc produkty z kategorie pro malé podniky si od těch pro enterprise segment vypůjčily i operační systém IOS.

Servis jako pitstop v F1

Na vysoké úrovni, která je běžná spíše u vyšších kategorií produktů, je i servis. „Poskytujeme doživotní next business day onsite záruku na celé portfolio, doživotní aktualizaci firmwaru nebo telefonickou podporu 24/7. Produkty jsou lokalizované a přizpůsobené tak, aby byla jejich obsluha co nejjednodušší. V případě potřeby jsou k dispozici i tutorial videa,“ říká Zuzana Švecová.

Budoucnost je v technologiích

Trvalý úspěch podnikání vyžaduje neustálé inovace a těch se dnes často dosahuje prostřednictvím nových technologií. Ať už jde o využívání moderních komunikačních nástrojů, vzdálený přístup k datům nebo využívání prvků IoT. To vše už firmy objevily. Aby tento ekosystém fungoval bez problémů a bylo možné ho dále rozvíjet, musí také pochopit, že základem pro něj je flexibilní síť. Ani nejmodernější vybavení nebude přínosem, pokud mu síť neumožní správné fungování.

„Cisco je etalonem kvality v oblasti networkingu a nyní přináší své produkty na míru šité malým firmám a za pro ně dostupnou cenu. Jsem přesvědčena, že jakmile je vyzkouší, pocítí rozdíl. Je šancí pro partnery, aby jim tyto výhody vysvětlili a těžili z benefitů, které jim tyto produkty a vstup Cisca do tohoto segmentu nabízí,“ zdůrazňuje roli partnerů Zuzana Švecová.

Díky své flexibilitě a škálovatelnosti umožnují tyto produkty partnerům být zákazníkům skutečným partnerem po celý jejich životní cyklus. Nejde jen o prodej switche, ale díky znalosti jeho možností mohou doporučit, jak co nejlépe rozvíjet IT ekosystém, aby vyhovoval aktuálním potřebám podnikání zákazníků, a to představuje velkou příležitost.

Partneři, které spolupráce zajímá, se mohou obrátit na příslušného distributora (Alef Distribution, AT Computers, Tech Data) nebo na obchodní tým Cisco Small vedený Zbyňkem Pakandlem prostřednictvím e-mailu small_cze@cisco.com.

Portfolio switchů Cisco pro small business segment

Zdroj: Cisco