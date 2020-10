Spustili jsme podcast! Poslechněte si první díl s dlouholetým šéfem Dellu Jiřím Kyselou

Redakce ChannelWorldu hrdě oznamuje, že čtenáři se nyní mohou stát i našimi posluchači! Stačí si najít podcast Channelworld.cz na jedné z níže uvedených platforem a můžete se každý měsíc těšit na zajímavé rozhovory se zajímavými hosty.

První díl je již připraven a jeho hostem nebyl nikdo jiný než Jiří Kysela, dlouholetý šéf českého Dellu, který si na nás udělal čas na konci sprna, doslova v předvečer předání funkce svému nástupci.

Není přehnané srovnávat čtyřicetiletou kariéru Jiřího Kysely s příběhem IT v českých zemích, neboť byl přímým účastníkem celé řady zásadních milníků od konce 80. let minulého století až do letošního roku.

Během našeho rozhovoru jsme stihli probrat vše od nejranějších počátků IT byznysu až po koronavirus. Náš host vše navíc doprovází osobními zážitky a historkami, které mají málo společného s technologiemi, zato vše s lidskou povahou.

Pokud vás zajímalo, jak se u nás rozvíjel internet, jak „hladce“ se spouští partnerský kanál firmy, která je synonymem přímého prodeje, či jak se vrcholnému manažerovi odchází do výslužby, pusťte si nás zde v prohlížečí nebo na své oblíbené platformě.

Zdroj: ChannelWorld