Společnosti Arrow a Puppet uzavřely výhradní distribuční smlouvu pro region EMEA

Distributor Arrow Electronics oznámil, že uzavřel výhradní distribuční smlouvu se společností Puppet, jež se soustředí na dodávání řešení pro automatizaci infrastruktury. Distribuce se bude týkat regionu EMEA.

Zařazením řešení Puppet do své nabídky otevírá společnost Arrow svým distribučním partnerům nové obchodní příležitosti, neboť budou moci do nabídek pro koncové zákazníky kombinovat řešení od předních technologických výrobců i produkty pro automatizaci podnikových procesů.

Arrow bude i nadále distribuovat řešení Puppet Remediate, které IT oddělení využívají k rychlému stanovení priorit a nápravě bezpečnostních zranitelností. Nově budou mít zákazníci přístup i k řešení Puppet Nebula pro automatizaci poskytování nativních cloudových aplikací a infrastruktury.

„Vzhledem k tomu, jak systémy IT obecně nabývají na složitosti, zvyšuje se dnes výrazně význam automatizace činností napříč celou infrastrukturou,“ řekl Paul Heywood, chief revenue officer ve společnosti Puppet.

„Portfolia našich společností se vzájemně výborně doplňují, protože Puppet spolupracuje s předními světovými dodavateli na automatizaci konfigurací jejich řešení,“ uvedl Alexis Brabant, viceprezident divize Arrow ECS pro obchod v regionu EMEA.

Podle Brabanta je Puppet vhodným přírůstem do celkového mixu řešení Arrow, jelikož se distributor chce stále více zaměřovat na automatizaci IT a bezpečné DevOps, a to jak v lokálních, tak i multicloudových prostředích.

