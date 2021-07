Sophos ocenil východoevropské partnery, uznání získali i Autocont a Unicorn System

Společnost Sophos vyhlásila své nejvýkonnější obchodní partnery v regionu východní Evropy. Hlavními kritérii hodnocení byly obchodní nasazení a ekonomické i projektové úspěchy v uplynulém finančním roce.

Nejvyšší ocenění Sophosu v regionu zamířily i do Čech a na Slovensko. Ocenění Top Performing Partner získala společnost Autocont, cenu Synchronized Security Partner of the Year obdržela společnost Unicorn System, uznání Top achievement Award Eastern Europe putovalo ke společnosti awin IT.

„Naše nejlepší partnery oceňujeme každý rok, ten loňský byl ale výjimečný. Zrychlená digitální transformace v důsledku probíhající pandemie vytvořila na partnery obrovský tlak, aby chránili zákazníky před zvyšujícím se počtem kybernetických útoků,“ uvedl Patrick Műller, regionální manažer pro východní Evropu v Sophosu.

„Oceňujeme odhodlání a tvrdou práci, které naši partneři věnují poskytování kybernetické bezpečnosti nové generace a bezpečného pracovního prostředí zákazníkům. To vše v době, kdy se sami partneři učili pracovat novým způsobem,“ doplnil.

Zdroj: Sophos