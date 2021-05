Služba Mall Pay je nově dostupná pro více než 7 000 e-shopů s platební bránou ComGate

Platební služba Mall Pay, fintechový projekt skupiny Mall Group a banky ČSOB, je nově dostupná v největší české platební bráně ComGate. Tu využívá více než 7 000 online obchodů a služeb.

Mall uvádí, že zpřístupnění funkce odložené platby MALL Pay proběhne ze strany ComGate automaticky. Pokud e-shop využívá platební rozcestník, bude platba pomocí MALL Pay nabídnuta automaticky. U platebních tlačítek v nákupním košíku stačí vytvořit nové a spárovat ho s platební bránou.

„Naši klienti z řad e-shopů se mohou těšit na další navýšení počtu dokončených plateb. Věříme, že možnost odložení platby ovlivní nákupní chování již při výběru zboží – povede k volbě dražších variant zboží nebo k většímu počtu zakoupeného zboží v e-shopu,” říká Jakub Ouhrabka, ředitel ComGate Payments.

Snadná a okamžitá verifikace

Každému zákazníkovi Mall Pay umožní zdarma přeskočit placení o 14 dní do výše až 5 000 korun. Ti, kteří možnost platby za zboží nebo služby pomocí Mall Pay využijí, budou přesměrováni na rychlé prověření na webu Mall Pay.

U klientů Mall Pay stačí zadat telefonní číslo a e-mailovou adresu, noví klienti doplní ještě jméno a adresu. Bezprostředně po úspěšném ověření zákazníka je e-shop je informován o tom, že platba je schválena a může expedovat zboží.

„Informace o objednávce se zákazníkům uloží do klientské zóny Mall Pay, kde je možné objednávku do 14 dní zaplatit. A to jak přes web, tak v aplikaci. Využít je možné libovolné možnosti platby – kartou online, bankovním převodem nebo bankovním tlačítkem,” vysvětluje Jan Bruder, obchodní ředitel Mall Pay.

Skupina Mall dodává, že Mall Pay by kromě počtu partnerských e-shopů díky spoluprací s ComGate rád navýšil i počet transakcí. Ten loni stoupl na dvojnásobek na 130 tisíc plateb v hodnotě stovek milionů korun.

Zdroj: Mall Pay