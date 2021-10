Skupina SUDOP pokračuje v investicích do IT, kupuje Actinet Informační systémy

Skupina SUDOP, jež zastřešuje firmy z oblasti projektové a inženýrské činnosti a IT, oznámila akvizici české kyberbezpečnostní společnosti Actinet Informační systémy. Transakce zahrnuje převod 100 % obchodního podílu.

Skupina SUDOP rozšířila svou obchodní činnost do segmentu IT už v roce 2018 založením dceřiné společnosti SUDOP Consulting and Information Technology (SUDOP CIT). V současnosti tvoří SUDOP CIT skupina 7 společností.

Actinet se řadí mezi přední dodavatele komplexních řešení v oblasti bezpečnosti informačních technologií v České republice a na Slovensku. SUDOP CIT bude společnost Actinet aktivně podporovat a plánuje investovat do jejího rozvoje při současném zachování manažerské a zaměstnanecké kontinuity a její firemní kultury.

„Věříme, že v rámci skupiny SUDOP CIT bude společnost schopna rozšířit svůj záběr, využít nové příležitosti plynoucí ze spojení s významnou skupinou SUDOP a efektivněji tak zlepšovat své služby klientům,“ uvedl Hanuš Adler, ředitel společnosti.

Zdroj: SUDOP