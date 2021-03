Servodata ze skupiny Moore Czech Republic se připravuje na vstup rumunského investora

Technologická společnost Servodata oznámila, že se připravuje na vstup strategického investora. Ve společnosti ze skupiny Moore Czech Republic má podle plánů získat 35% podíl rumunský lídr na trhu IT, skupina Bittnet.

Plánovaný strategický vstup do české společnosti Servodata bude pro rumunskou skupinu Bittnet zároveň první přeshraniční transakcí. Vzájemná spolupráce technologických firem by měla pomoci vybudovat silného hráče v regionu a také zrychlit růst obou subjektů.

„Věříme, že spojení našich dvou entit urychlí plánované aktivity v oblastech, jako je kybernetická bezpečnost, robotické zpracování dat a využívání umělé inteligence. Spojení zároveň rozšíří naši geografickou přítomnost,“ uvádí Petr Kymlička, partner skupiny Moore Czech Republic, které v Servodatě zůstane 65% podíl.

Ambice operovat napříč zeměmi CEE

Skupina Bittnet se zaměřuje na oblasti IT řešení a IT školení v Rumunsku i v zahraničí. Patří do ní společnosti specializující se na poskytování transformačních tréninkových a poradenských programů, integraci cloudových řešení nebo na kyberbezpečnost.

„Společně s Moore Czech Republic sdílíme stejnou vizi o potenciálu v regionu a plánujeme urychlit růst Servodaty. Budeme spolupracovat na vybudování regionálně relevantní IT skupiny, která bude schopna reagovat na zvýšenou poptávku po IT službách v celém regionu,“ říká Mihai Logofatu, spoluzakladatel Bittnet Group.

Mezi klíčové oblasti zaměření skupiny Servodata patří návrh, implementace a podpora technologické infrastruktury, IT poradenství a podpůrné služby, včetně komplexního outsourcingu IT služeb. V oblasti vývoje se skupina zaměřuje především na řešení obchodních procesů a portálových řešení.

Zdroj: Moore Czech Republic