SAPu i přes pokles zájmu o softwarové licence mírně vzrostly tržby

Společnost SAP uvedla, že její tržby za druhý kvartál 2020 stouply o 2 % na 6,74 miliardy eur. Růstu vděčí hlavně cloudovým předplatným; tržby v tomto segmentu vzrostly o 18 %, zatímco zájem o softwarové licence o 18 % poklesl.

SAP nicméně podotkl, že přestože výnosy ze softwarových licencích jsou stále pod standardní úrovní, zotavily se rychleji, než se očekávalo. Provozní zisk firmy meziročně vyrostl o 7 % na 1,96 miliardy eur, a to zejména díky nižším cestovním výdajům a omezení náboru.

„Díky tomu, že jsme z hlediska správy nákladů rychle zareagovali na nastupující krizi, se nám podařilo dosáhnout silného provozního zisku a zvýšení marže,“ okomentoval výsledky CFO SAPu Luka Mucic.

Společnost zopakovala, že i nadále plánuje investovat do inovací, a zároveň potvrdila svůj výhled na rok 2020 – podle něj by měla dosáhnout provozního zisku mezi 8,1 a 8,7 miliardami eur, což by představovalo pokles o 1 až 6 %.

Zdroj: IDG News Service