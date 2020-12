Salesforce se přesouvá na veřejný cloud, spouští program Hyperforce

Společnost Salesforce představila Hyperforce, výsledek dvouletého projektu, který měl od základu přebudovat platformu Salesforce tak, aby fungovala na veřejné cloudové infrastruktuře po celém světě.

Salesforce, poskytovatel CRM softwaru jako služby, již roky hostuje data svých zákazníků o svých zákaznících ve svém vlastním cloudu. Ale jelikož vlády po celém světě zpřísňují legislativu na ochranu dat, rozhodl se uchýlit právě k veřejnému cloudu.

Hyperforce by měl umožnit společnosti přechod z vlastní infrastruktury na IaaS, čímž Salesforce převede většinu kapitálových výdajů na výdaje provozní. To by mu mělo umožnit lépe reagovat na požadavky zákazníků.

Každá aplikace, přizpůsobení a integrace Salesforce je navíc podle společnosti plně zpětně kompatibilní a na veřejném cloudu tak budou fungoval beze změn.

„Hyperforce je dlouhodobý projekt. Salesforce bude i nadále udržovat stávající infrastrukturu a datová centra po delší dobu,“ uvedl zástupce společnosti.

Hyperforce byl zatím spuštěn v Indii a Německu, v příštím roce by mělo dojít ke zprovoznění v další desítce zemí. Zákazníci, kteří se aktuálně rozhodnou přejít na Hyperforce, nebudou za služby platit více než doposud.

Zdroj: IDG News