Rozjeté AMD: Výrobce čipů ve třetím čtvrtletí utržil přes 4,3 miliardy dolarů

Společnost AMD oznámila hospodářské výsledky za třetí kvartál 2021. Z nich vyplynulo, že tržby výrobce procesorů se ve sledovaném období zvýšily o 54 % na 4,313 miliardy dolarů. Zisk pak meziročně vyskočil o 70 % na 2,086 miliardy.

Tržby segmentu Computing and Graphics v meziročním srovnání stouply o 44 % na 2,4 miliardy dolarů, segment Enterprise, Embedded a Semi-Custom posílil o 69 % na 1,9 miliardy.

„Náš dodavatelský řetězce si v náročných podmínkách vedl mimořádně dobře a v průběhu roku dokázal zvyšovat dodávky, díky čemuž evidujeme silný růst tržeb,“ uvedla k výsledkům šéfka společnosti Lisa Suová.

Suová rovněž dodala, že AMD významně investuje do rozšiřování výrobních kapacit, aby i do budoucna v co největší možné míře dokázalo naplňovat poptávku. Společnost očekává, že její tržby za poslední kvartál meziročně vyrostou o 39 % na zhruba 4,5 miliardy dolarů.

AMD zároveň zvyšuje nabídku svých konzolových čipů, čímž reaguje na silnou poptávku po herních konzolích vyrobených společnostmi Microsoft a Sony.

Zdroj: IDG News Service