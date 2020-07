Roman Cabálek povede českou pobočku Dell Technologies

Společnost Dell Technologies oznámila, že dne 13. 7. 2020 jmenovala Romana Cabálka novým ředitelem české pobočky. Cabálek ve funkci střídá Jiřího Kyselu, který po patnácti letech ve firmě odejde na konci srpna do důchodu.

Cabálek působil mezi lety 1999-2014 v Microsoftu, z toho tři roky na pozici generálního ředitele české pobočky. V Microsoftu zastával také manažerské pozice na úrovni regionu střední a východní Evropy.

Před nástupem do Dellu působil jako interní mentor, kouč a management konzultant ve společnosti Manica. Je členem Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, působí též ve Správní radě Univerzity Palackého v Olomouci.

„Po šesti letech, kdy jsem svůj čas a energii dělil mezi více projektů, společností a oborů a mnoho nového jsem se tím naučil, se rád vracím „na plný úvazek“ do IT,“ komentuje jmenování Cabálek.

„V nové misi chci využít a zúročit své letité manažerské i relativně nové, konzultační a koučinkové zkušenosti. Příští měsíce budou ve znamení proměny fungování mnoha firem – a to nejen ve smyslu dále se zrychlující digitalizace dříve mnohdy plně manuálních procesů,“ dodal.

„Romanovi chci popřát do nové funkce hodně energie. Předávám mu tým lidí, kteří jsou zapálení do své práce. Až do konce srpna se zaměřím na co nejhladší předání veškeré agendy a na podporu kolegů při jejich návratu z home office do běžného pracovního procesu,“ uvedl odcházející Kysela.

Roman Cabálek je ženatý, má dva syny a dvě dcery. Kromě času s rodinou se věnuje také rekreačnímu basketbalu a tenisu. Hovoří anglicky, německy a rusky.

Zdroj: Dell Technologies