PPL oproti loňsku očekává dvojnásobné množství balíků v předvánočním čase

Společnost PPL na základě současného vývoje trhu upravila své predikce a předpokládá, že v letošní sezoně doručí v porovnání s loňskem dokonce dvakrát více zásilek směřovaných z e-shopů soukromým příjemcům.

Firma očekává, že i letos padne rekord v počtu doručených i zpracovaných zásilek a hlásí dobrou připravenost na tyto objemy. Aby stihly balíky dorazit do Vánoc, měly by podle PPL do přepravy vstoupit nejpozději 21. 12.

Hlavní sezóna začíná pro dopravce v polovině listopadu, již od října však vnímá narůstající počty zásilek, které by měly i nadále stoupat. „Před Vánoci plánujeme doručovat 250 tisíc balíků denně,“ nastiňuje generální ředitel PPL Petr Horák.

„Pokud by přece jen realita výrazně překročila námi očekávané počty zásilek, máme připraveny záložní scénáře, při kterých bychom i tak zachovali dobrou kvalitu našich služeb a menší část zásilek doručovali v režimu maximálně dvou až tří dnů od převzetí zboží,“ upřesňuje.

Přepravní společnost zároveň vyzývá všechny příjemce, aby se pokusili své nákupy časově rozložit a pomohli tak balíkovým firmám nápor lépe zvládnout.

Parcelshopy budou nejspíš praskat ve švech

Nejvytíženější dny očekává balíková firma 17. a 18. 12., kdy plánuje mít nasazeno až o 60 % více aut než loni. Počet aut se bude podle odhadů PPL před Vánoci pohybovat kolem 2 000. Jedná se tak v průměru o 600 vozů více než v průběhu roku.

Při stávajících koronavirových opatřeních má PPL otevřeno také přes 2 100 Parcelshopů, které mohou zákazníci využít k vyzvednutí či podání svých zásilek. Právě v předvánočním období PPL tento způsob předání doporučuje nejvíce.

„Přesto všechny nabádáme, aby si své zásilky přebírali co nejdříve a uvolnili tak místo pro další balíky. Zvažujeme také, že bychom sedmidenní úložní dobu v sezoně o něco zkrátili,“ doplňuje Horák. PPL plánuje skrz Parcelshopy doručit před Vánoci kolem 2 milionů zásilek.

Zdroj: PPL