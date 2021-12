Pozvánka: Jak posílit svou obranu a nezruinovat firemní rozpočet?

Metod a cest, kudy mohou být firmy napadené, rok od roku přibývá. Zatímco před desítkami let šlo o relativně neškodné programy, dnes hackeři na firmy útočí, kde se dá.

Důvodem je jednak finanční zisk útočníků, který v poslední době raketově roste, jednak zvyšující se počet vektorů, kterými se záškodníci mohou do podnikové infrastruktury dostat. Do kybernetické bezpečnosti se tedy vyplatí investovat.

Ve webovém speciálu Security Worldu vám ukážeme, jak se svět kybernetických hrozeb mění, jaké jsou nejčastější cesty hackerů do vaší sítě, popíšeme rizika, o kterých možná ani nemáte tušení, a také ukážeme způsoby, jaká opatření se jeví jako účinná – zkrátka jak se efektivně chránit, aniž by to zruinovalo váš rozpočet anebo zahltilo odpovědné pracovníky.

Z obsahu speciálu:

Hrozivá fakta o kybernetické bezpečnosti

Co by měli šéfové firem znát?

Zabezpečení menších firem nemusí být strašákem

Nutné změny v zabezpečení zapříčiněné pandemií

Jak dosáhnout bezchybné správy oprav

Zužte prostor pro útočníky

… a další

