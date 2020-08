Petr Jandík je zpět v čele Asbisu

Distributor Asbis CZ oznámila příchod staronového generálního ředitele. Petr Jandík se během letošního července vrátil na svou někdejší pozici, dosavadní ředitel Petr Dupák přestoupil do řad společnosti Google.

Petr Jandík vedl český Asbis od roku 2015 do konce roku 2018, kdy z firmy na vlastní žádost odešel. Během „pauzy“ působil jako viceprezident pro globální obchod ve společnosti AD-IN-ONE, nyní se vrátil do odvětví, v němž působil od roku 2002.

Před nástupem do Asbisu stál dvanáct let v čele české pobočky distributora ABC Data, předtím působil devět let coby obchodní a marketingový ředitel ve společnosti Grundig.

Zdroj: Asbis CZ, LinkedIn