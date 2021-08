Petr Janda a Michal Gazdík posilují tým Arrow

Společnost Arrow oznámila, že v srpnu 2021 její tým rozšířili Petr Janda a Michal Gazdík. Janda nastoupil na pozici business development managera pro řešení Check Point, Gazdík se na totožné pozici stará o portfolio produktů Red Hat a Commvault.

Janda bude rovněž pečovat o stávající obchodní partnery stejně a vyhledávat nové příležitosti pro rozšíření distribučních aktivit Arrow. Oblast distribuce je pro něj novou výzvou, předchozích tři a půl roku působil u integračního partnera NTT Czech Republic na pozici sales development.

Předchozích 9 let působil v rámci O2 Czech Republic, z čehož posledních 6 let v Top Corporate Sales pro globální klienty. Z obou pozic si odnesl zkušenosti s velkou škálou IT projektů z mnoha oblastí v lokálním i mezinárodním prostředí.

Gazdík je na nové pozici business development managera pro Red Hat a Commvault zodpovědný za rozvoj obchodních aktivit a spolupráci se stávajícími obchodními partnery, vyhledávání nových obchodních partnerů a vyhledávání nových obchodních příležitostí.

Do Arrow přichází ze společnosti Livesport, kde se věnoval softwarovému vývoji. Dříve působil jako obchodní manažer pro cloudové služby ve společnosti Geetoo. Je absolventem Masarykovy univerzity a Metropolitní univerzity Praha.

Zdroj: Arrow