Petr Hrabálek je distribučním manažerem Axis Communications pro východní Evropu

Společnost Axis Communications oznámila, že na pozici distribution manager Eastern Europe jmenovala Petra Hrabálka. Ten bude mít na starost tvorbu dlouhodobých distribučních strategií, řízení distribučních týmů v regionu a hledání nových příležitostí.

Hrabálek přišel do Axisu z Davinci Travel System, kde působil na pozici head of sales. Má mnohaleté zkušenosti v oblasti technologií a cestovního ruchu – 16 let pracoval v Amadeus IT Group, jenž se zaměřuje na globální distribuční IT systémy.

„Společnost Axis je známá svým 100% nepřímým obchodním modelem, proto jsme rádi, že náš regionální tým, který se stará klíčové o distributory v jednotlivých zemích, povede zkušený manager,“ uvedl Petr Tošner, obchodní ředitel Axisu pro východní Evropu.

Zdroj: Axis Communications