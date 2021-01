Pat Gelsinger opouští pozici CEO VMwaru, nově se postaví do čela Intelu

Společnost Intel odtajnila, že se jí podařilo na pozici nového generálního ředitele jmenovat Pata Gelsingera, jenž doposud působil jako CEO společnosti VMware. Gelsinger by na pozici šéfa Intelu měl vystřídat Boba Swana k 15. 2. 2021.

Pozici prozatímního generálního ředitele společnosti Intel zaujal současný finanční ředitel Zane Rowe. Pro Gelsingera nepůjde o krok do neznáma, v Intelu působil téměř 30 let; ze společnosti odešel v roce 2009 do EMC, odkud v roce 2012 přešel do VMwaru.

Gelsinger se během svého působení ve společnosti Intel spolupodílel na vytváření klíčových technologií, včetně USB a Wi-Fi, sehrál zásadní roli v tom, že se Intel stal dominantním dodavatelem mikroprocesorů.

„Jelikož jsem zahájil svou kariéru ve společnosti Intel a učil se u vizionářů [Andrewa] Grovea, [Roberta] Noyce a [Gordona] Moorea, je mi ctí se vrátit a společnost vést,“ uvedl Gelsinger ve svém prohlášení.

Odborníci odhadují, že Gelsingera v čele Intelu čekají mnohé výzvy, jelikož Intel pod taktovkou Swana nevykazoval nejlichotivější výsledky – například ztratil podíl na trhu procesorů na úkor rivala AMD.

Další ranou pro Intel bylo oznámení společnosti Apple, která uvedla, že v nové řadě počítačů Mac bude používat vlastní procesory namísto těch od Intelu.

Zdroj: IDG News Service