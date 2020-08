Palo Alto získalo kyberbepečnostního experta, za The Crypsis Group dalo 265 milionů dolarů

Společnost Palo Alto Networks oznámila, že uzavřela dohodu o převzetí firmy The Crypsis Group, jež se soustředí na poradenské služby v oblasti reakce na incidenty, řízení rizik a digitálních forenzních řešení.

Za společnost, která zaměstnává více než 150 bezpečnostních konzultantů a poskytovala své odborné služby okolo 1 700 organizací působících v sektorech sahajících od zdravotnictví přes maloobchod až po energetiku, dala 265 milionů dolarů.

Palo Alto očekává, že procesy a technologie The Crypsis Group integruje do své platformy Cortex XDR, aby vylepšila její schopnosti chránit organizace. Nově by tak měla být schopná shromažďovat bezpečnostní telemetrii či iniciovat rychlé reakční akce.

„Navrhovaná akvizice skupiny Crypsis významně posílí naši pozici preferovaného partnera v oblasti kybernetické bezpečnosti a zároveň rozšíří naše schopnosti,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva společnosti Palo Alto Networks Nikesh Arora.

Akvizice by měla být dokončena během prvního fiskálního kvartálu společnosti Palo Alto, za předpokladu, že převzetí schválí příslušné orgány.

Zdroj: IDG News Service