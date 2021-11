ONLYOFFICE nabízí nové příležitosti pro partnery

ONLYOFFICE přináší bezpečnou alternativu k produktům Microsoft a Google. Za posledních 10 let vyrostl do podoby univerzální kancelářské aplikace používané více než sedmi miliony lidí po celém světě. Jeho partneři pomáhají distribuovat, lokalizovat a integrovat řešení ONLYOFFICE a poskytují klientům po celém světě profesionální technickou podporu. Prostřednictvím svého nového partnerského programu nabízí ONLYOFFICE novým partnerům a poskytovatelům IT služeb výhodnější podmínky a užší spolupráci.

ONLYOFFICE je správná volba pro partnerství

Na podzim 2021 získalo řešení ONLYOFFICE zlaté ocenění v soutěži Cloud Computing Insider Awards. Aktuálně je ONLYOFFICE dostupný ve více než 20 jazycích a těší se důvěře více než 7 milionů uživatelů ve 170 zemích světa, a to především díky rozsáhlé a neustále se rozšiřující síti prodejců a integrátorů.

Noví partneři ONLYOFFICE mohou díky novému partnerskému programu nabízet kancelářský balíček jako součást svých systémových řešení a přizpůsobovat ho na míru svým zákazníkům, ať už jde o Dokumenty ONLYOFFICE nebo ONLYOFFICE Workspace. Zařazením ONLYOFFICE do portfolia totiž mohou získat na IT trhu nesporné konkurenční výhody.

ONLYOFFICE totiž pracují v souladu se všemi cloudovými zákony, poskytují proto pokročilý stupeň zabezpečení dat. Díky možnosti instalace v privátní síti a otevřenému zdrojovému kódu splňují podmínky pro ochranu dat také v náročných segmentech jako je vládní sektor, výzkum nebo finance.

Inteligentní architektura potom dává ONLYOFFICE schopnost škálování a přizpůsobování nástrojů pro spolupráci tak, aby vyhovovaly i robustním prostředím s tisíci uživatelů. A díky flexibilní technické podpoře a asistence týmu vývojářů je novým partnerům zajištěna bezproblémové implementace produktů ONLYOFFICE do balíčku jejich zákaznických služeb ve všech fázích nasazení a použití.

„ONLYOFFICE jsme si vybrali, protože dokáží zajistit vysoce kvalitní práci s kancelářskými dokumenty. Modul ONLYOFFICE se skvěle integruje do systému Digital Workspace, který umožňuje zákazníkům svobodně zvolit řešení, která preferují,“ říká Jean-François Pellier, obchodní ředitel společnosti Jalios.

A není jediný, kdo si spolupráci s ONLYOFFICE pochvaluje. Leonardo Alencar, vlastník projektu ByBit z Brazílie považuje ONLYOFFICE za nejkomplexnější textový editor, jaký lze na trhu najít: „Naprosto splňuje potřeby související s využitím v právní praxi, a díky tomu je mezi profesionály vysoce oceňován. Je tou nejlepší variantou pro propojení se systémem Libra jak díky snadnému přechodu z Microsoft Office, zásluhou podobného uspořádání, tak díky širokým možnostem sdílení.“

Exkluzivní podmínky pro nové partnery

Do konce prosince mohou noví partneři a systémoví integrátoři ONLYOFFICE získat speciální benefity, jako například: