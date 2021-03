Okta kupuje platformu pro správu identit Auth0, dá za ni 6,5 miliardy dolarů

Společnost Okta, jež se zabývá správou identit, oznámila, že za ohromujících 6,5 miliardy dolarů převezme konkurenční Auth0. Auth0 by se tak stalo nezávislou obchodní jednotkou uvnitř Okty. Transakce by měla být dokončena do 31. 7. 2021.

Akvizicí získá Okta pro svou platformu pro správu identit další funkce zaměřené na vývojáře a zejména možnost vkládat správu identit do aplikací.

„Společně můžeme našim zákazníkům nabídnout řešení pro pracovní sílu a identitu zákazníků s výjimečnou rychlostí, jednoduchostí, zabezpečením, spolehlivostí a škálovatelností,“ uvedl CEO a spoluzakladatel Okty Todd McKinnon.

Zakladatel Auth0 Eugenio Pace by měl zůstat v čele společnosti po začlenění do struktury Okty.

