Obrazem: eD World online přinesl 21 hodin živého vysílání i 30 světových IT značek

Společnost eD system uspořádala dne 30. 9. 2021 podzimní edici svého online setkání eD World. Konference v 21 hodinách živého vysílání nabídla třicítku odborných přednášek, patnáct virtuálních stánků i panelovou diskusi.

Diváci, jichž se sešlo přes šest stovek, se spuštění konferenční microsite distributora dočkali o den dříve, tedy ve středu 29. 9. Dopředu si tak mohli projít rozhraní webu i výstavní sál s virtuálními stánky.

Vedle nového vizuálu a funkcionalit se virtuální prostředí rozšířilo o třetí, edukativní sál, jenž poskytl řadu přednášek z oblastí komunikace se zákazníky, marketingu nebo kyberbezpečnosti.

„S každou další konferencí se snažíme přinést něco nového. Tentokrát jsme se rozhodli dát divákům možnost získat přehled o těch oblastech byznysu, které v dnešní době prostě a jednoduše musíte znát. Proto vznikl edukativní sál,“ přiblížila novinku Martina Brauner, organizátorka konference.

24+7 přednášek

Samotné živé vysílání pak odstartovalo ve čtvrtek 30. 9., devátou hodinou ranní v profesionálním televizním studiu. Diváky přivítal moderátorský tým ve složení Veronika Hatala, Hanka Koutná a Šimon Churý.

Marketingový ředitel eD doplnil sehrané duo zkušených moderátorek, aby se ujal moderace nového edukativního sálu. Společně diváky provedli programem celého dne a předali tipy, jak si den užít co nejlépe. Následně začal blok přednášek, a to paralelně ve všech třech sálech.

Přednášek bylo pro diváky připraveno celkem 24+7. Konkrétně 24 jich zaznělo z úst zástupců světových IT značek. Na obrazovkách se v průběhu dne objevily značky jako Samsung, HP, Epson, Intel, Brother a další.

Zbylých sedm přednášek pak bylo součástí edukativního sálu. Své know-how zde předali známá jména z firem Veritas, DNS, DFMG, E Linkx, Seduo a Mluvii. V rámci odborných přednášek byly opět připraveny také oblíbené produktové ukázky.

Své novinky živě představilo devět značek. Mezi nimi se objevily například projektory a tiskárny Epson, inteligentní panel Huawei IdeaHUB nebo ultraprohnutý monitor Samsung Odyssey G9.

15 virtuálních stánků

V průběhu vysílání diváci mohli vyslechnout i panelovou diskusi na téma kyberbezpečnost – ukládání a zálohování dat. V té diskutovali ředitel e-commerce eD system Michal Pavlorek, senior technology consultant ze společnosti Veritas Josef Honc, security consultant z DNS Jan Nguyen nebo vedoucí ICT oddělení E Linkx Jiří Polášek.

Ve výstavním sále bylo připraveno patnáct virtuálních stánků, které přinesly představení produktových novinek, materiály ke stažení, zajímavá videa nebo odkazy. Novinkou na stáncích byly aktuální promoakce značek nebo interaktivní online chat, který umožnil spojit se se zástupci vybraných IT značek napřímo.

Do konference se podle distributora zapojilo přes 30 IT značek a živě ji sledovalo více než šest stovek registrovaných diváků. Organizátoři však očekávají postupný nárůst počtu zhlédnutí, a to díky webu edworld.cz. Ten bude aktivní ještě po několik týdnů, a to včetně veškerého obsahu a záznamu přednášek.

„Předpokládáme, že celkový počet zhlédnutí by se měl díky dostupnému záznamu v následujících týdnech přehoupnout přes dva tisíce,“ uzavřela Brauner.

Zdroj: eD system