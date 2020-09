Nvidia se pouští do mobilů a výzkumu AI, za 40 miliard dolarů koupila ARM

Společnost Nvidia oznámila, že za zhruba 40 miliard dolarů převezme od japonského holdingu SoftBank vývojáře čipů ARM. Ten by se měl stát součástí Nvidie, ale ponechá si své britské sídlo i vlastní značku.

Nvidia slibuje, že si ARM i po změně majitele zachová současný model otevřeného licencování a rovného přístupu k zákazníkům. Do tohoto licenčního režimu by se navíc měly dostat i některé technologie Nvidie.

Ústředí ARM v Cambridgi by se mělo rozšířit o centrum na výzkum umělé inteligence, do kterého Nvidia plánuje investovat. V centru by měl vyrůst superpočítač založený na technologiích ARM i inkubátor pro start-upy zaměřující se na AI.

„Společnosti ARM a Nvidia sdílejí vizi, že všudypřítomná a energeticky efektivní výpočetní technika pomůže řešit nejnaléhavější problémy světa od změny klimatu přes zdravotnictví a zemědělství až po vzdělávání,“ uvedl šéf ARM Simon Segars.

„Spojením technických sil našich dvou společností můžeme urychlit pokrok a vytvořit nová řešení, která podpoří vznik globálního ekosystému inovátorů,“ dodal.

Zdroj: Nvidia