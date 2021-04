Nově vyčleněná divize IBM pro spravované služby získala název Kyndryl

Společnost IBM oznámila, že svoji nedávno vyčleněnou specializovanou divizi pro spravované služby pojmenovala Kyndryl. Klíčové body ohledně podpory IBM podle výrobce zůstanou zachované i po přesunu smluv zákazníků pod Kyndryl.

Vedení divize by mělo být ohlášeno v průběhu několika měsíců, přičemž IBM má v plánu investovat do Kyndrylu až do finálního odštěpení na konci roku. Poté budou IBM a Kyndryl fungovat jako samostatné entity.

IBM nicméně zdůraznilo, že i po formálním oddělení zůstanou navzájem klíčovými strategickými partnery. Kyndryl navíc bude i nadále ve svých řešeních nabízet hardware a software od IBM.

„Naší vizí je stát se vedoucí společností, která navrhuje, provozuje a modernizuje kritickou technologickou infrastrukturu nejdůležitějších podniků a institucí na světě,“ nastínila marketingová ředitelka Kyndrylu Maria Bartolome Winansová.

Zdroj: IDG News Service