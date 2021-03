Nokia zahajuje restrukturalizaci, propustí až 10 tisíc lidí a bude se plně věnovat 5G

Společnost Nokia odhalila restrukturalizační plány, podle kterých zruší až 10 tisíc pracovních míst po celém světě ve snaze snížit náklady a více investovat do 5G, cloudu a digitální infrastruktury.

Po dokončení restrukturalizace, která by měla zabrat 18 až 24 měsíců, by Nokia měla mít zhruba 80 až 85 tisíc zaměstnanců. Aktuálně přitom zaměstnává zhruba 90 tisíc lidí. Zároveň by měla do roku 2023 snížit základní náklady o 600 milionů eur.

Finský výrobce v této souvislosti upřesnil, že přesný počet zrušených pracovních míst se bude odvíjet od vývoje trhu v následujících letech.

Již v říjnu 2020 Nokia představila nový provozní model, jehož cílem je lépe se přizpůsobit měnícím se trhům a potřebám zákazníků. Model podle výrobce nabízí větší transparentnost a lepší nákladovou efektivitu.

„Nokia má nyní čtyři plně odpovědné obchodní skupiny. Každá z nich si určila cestu k udržitelnému růstu a aktuálně optimalizuje své náklady, aby mohla investovat do své budoucnosti,“ uvedl CEO Nokie Pekka Lundmark.

Zdroj: IDG News Service