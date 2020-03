Nokia se naplno pouští do 5G, na vývoj si vzala půlmiliardovou půjčku

Finský výrobce telekomunikačních zařízení Nokia podle informací dostupných ve výroční zprávě firmy v minulém měsíci čerpal půjčku ve výši 500 milionů euro od Evropské investiční banky (EIB). Peníze by měl splatit do pěti let.

Uvedenou půlmiliardu společnost plánuje využít k urychlení vývoje technologie 5G. Z dokumentu vyplynulo, že smlouva s EIB byla uzavřena v srpnu 2018 s možností vyplacení do února 2020.

Finanční situace společnosti se dostala do hledáčku poté, co na konci roku 2019 zastavila výplaty dividend s tím, že do vývoje svého vybavení pro 5G bude muset investovat více, než původně očekávala.

