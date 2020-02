Nad uvedením nového iPhonu se vznáší nejistota kvůli koronaviru

Časová osa představení nového iPhonu a jeho uvedení do prodeje se zahalila do nejistoty. Bývalí zaměstnanci Applu a experti na dodavatelský řetězec naznačují, že proces negativně ovlivní omezení cestování do Číny kvůli epidemii koronaviru.

Ta totiž vypukla v období, kdy inženýři společnosti Apple obvykle odlétají do Asie, aby doladili poslední detaily před spuštěním výroby nových mobilních telefonů.

Foxconn, největší zakázkový výrobce elektroniky na světě, dosud klíčové továrny na iPhony v Číně zcela neotevřel, doufá však, že se mu do konce února podaří dostat se na polovinu své obvyklé čínské produkce.

Apple mezitím minulý týden upozornil investory, že je nepravděpodobné, že dokáže splnit finanční cíle stanovené na první čtvrtletí letošního roku. Dodal také, že globální dodávky iPhonů budou kvůli epidemii koronaviru dočasně omezené.

Zdroj: IDG News Service